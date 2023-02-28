Отдать Крым и часть Донбасса РФ и принять Украину в НАТО. Обозреватель CNN описал свое видение окончания войны
Самый реалистичный способ окончить войну в Украине - оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию Украины в НАТО и не распространять его гарантии на спорные территории.
Об этом в авторской колонке пишет один из ведущих обозревателей телеканала CNN Фарид Захария.
По его мнению, ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы выиграть войну, и недостаточно слаба, чтобы требовать мира. "Конфликт зашел в тупик", - констатирует Захария.
"Чтобы коренным образом изменить ситуацию, потребуются крупные победы. Украине потребуется восстановить примерно в два раза больше территории, чем она смогла в прошлом году, просто чтобы вернуть земли, завоеванные после вторжения 2022 года", - пишет автор, но констатирует, что в последние три месяца успехов у Киева не было.
Дела же у России, несмотря на ряд военных поражений, идут лучше. Захваченная территория удерживается, экономику РФ также смогла стабилизировать.
"По прогнозам МВФ, в этом году (экономический рост - Ред.) в России будет лучше, чем в Великобритании или Германии. Россия свободно торгует с такими экономическими гигантами, как Китай и Индия , а также с такими соседями, как Турция и Иран. Благодаря этим и многим другим странам, помимо сектора передовых технологий, у нее есть доступ ко всем товарам и капиталу, которые она потеряла в результате бойкота Запада. Сейчас существует огромная мировая экономика, в которую не входит Запад, и Россия может свободно плавать в этих водах", - считает Захария.
В краткосрочной перспективе Запад будет наращивать поставки оружия и денег. Но "при всем при этом трудно представить себе полную победу в стиле Второй мировой войны. Большинство войн заканчиваются переговорами. И эта вряд ли будет другой".
По мнению Захарии, Путина за стол переговоров может усадить только угроза потери Крыма. Далее автор публикует свое видение итоговых соглашений. Туда входит:
- прекращение огня,
- возвращение Украине территорий, захваченных с февраля 2022 года.
- земли, подконтрольные РФ с 2014 года, будут предметом международного арбитража, там могут пройти местные референдумы под эгидой международных групп.
- Украина получит гарантии безопасности от НАТО, хотя они не будут распространяться на спорные территории.
"Этот компромисс - проще говоря, Крым и часть Донбасса за де-факто членство в НАТО и ЕС - может быть продан украинцам, потому что они достигнут своей давней цели - стать частью Запада. Это может быть приемлемо для России, потому что она может утверждать, что защищает некоторые русскоязычные части Украины", - говорит Захария.
Возражая оппонентам такого компромисса, автор говорит, что сомневается в полной победе Украины.
"В 2021 году Россия была более чем в три раза больше Украины по населению , почти в 15 раз больше по ВВП и тратила в 10 раз больше на оборонный бюджет. Известно, что русские обладают высокой способностью к боли в военное время", - пишет Захария.
Он напомнил, что украинский ВВП упал на 30%, страна живет только за счет западной помощи, и тратит вдвое больше, чем зарабатывает. Также Захария обращает внимание на гуманитарный аспект:
"Более 13 миллионов человек перемещены, около 8 миллионов из них за границей. Война идет на украинской земле, ее города разбомблены, ее заводы разрушены, ее люди обездолены. Если война так затянется на годы, то стоит задаться вопросом: мы позволяем уничтожить Украину, чтобы спасти ее?".
Напомним, ранее в украинской разведке озвучили новый осторожный прогноз, когда может закончиться война в Украине.
Также "Страна" анализировала, по какому сценарию будет идти второй год войны в Украине.