Самый реалистичный способ окончить войну в Украине - оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию Украины в НАТО и не распространять его гарантии на спорные территории.

Об этом в авторской колонке пишет один из ведущих обозревателей телеканала CNN Фарид Захария.

По его мнению, ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы выиграть войну, и недостаточно слаба, чтобы требовать мира. "Конфликт зашел в тупик", - констатирует Захария.

"Чтобы коренным образом изменить ситуацию, потребуются крупные победы. Украине потребуется восстановить примерно в два раза больше территории, чем она смогла в прошлом году, просто чтобы вернуть земли, завоеванные после вторжения 2022 года", - пишет автор, но констатирует, что в последние три месяца успехов у Киева не было.

Дела же у России, несмотря на ряд военных поражений, идут лучше. Захваченная территория удерживается, экономику РФ также смогла стабилизировать.

"По прогнозам МВФ, в этом году (экономический рост - Ред.) в России будет лучше, чем в Великобритании или Германии. Россия свободно торгует с такими экономическими гигантами, как Китай и Индия , а также с такими соседями, как Турция и Иран. Благодаря этим и многим другим странам, помимо сектора передовых технологий, у нее есть доступ ко всем товарам и капиталу, которые она потеряла в результате бойкота Запада. Сейчас существует огромная мировая экономика, в которую не входит Запад, и Россия может свободно плавать в этих водах", - считает Захария.

В краткосрочной перспективе Запад будет наращивать поставки оружия и денег. Но "при всем при этом трудно представить себе полную победу в стиле Второй мировой войны. Большинство войн заканчиваются переговорами. И эта вряд ли будет другой".

По мнению Захарии, Путина за стол переговоров может усадить только угроза потери Крыма. Далее автор публикует свое видение итоговых соглашений. Туда входит:

прекращение огня,

возвращение Украине территорий, захваченных с февраля 2022 года.

земли, подконтрольные РФ с 2014 года, будут предметом международного арбитража, там могут пройти местные референдумы под эгидой международных групп.

Украина получит гарантии безопасности от НАТО, хотя они не будут распространяться на спорные территории.

"Этот компромисс - проще говоря, Крым и часть Донбасса за де-факто членство в НАТО и ЕС - может быть продан украинцам, потому что они достигнут своей давней цели - стать частью Запада. Это может быть приемлемо для России, потому что она может утверждать, что защищает некоторые русскоязычные части Украины", - говорит Захария.

Возражая оппонентам такого компромисса, автор говорит, что сомневается в полной победе Украины.

"В 2021 году Россия была более чем в три раза больше Украины по населению , почти в 15 раз больше по ВВП и тратила в 10 раз больше на оборонный бюджет. Известно, что русские обладают высокой способностью к боли в военное время", - пишет Захария.

Он напомнил, что украинский ВВП упал на 30%, страна живет только за счет западной помощи, и тратит вдвое больше, чем зарабатывает. Также Захария обращает внимание на гуманитарный аспект:

"Более 13 миллионов человек перемещены, около 8 миллионов из них за границей. Война идет на украинской земле, ее города разбомблены, ее заводы разрушены, ее люди обездолены. Если война так затянется на годы, то стоит задаться вопросом: мы позволяем уничтожить Украину, чтобы спасти ее?".

Напомним, ранее в украинской разведке озвучили новый осторожный прогноз, когда может закончиться война в Украине.

Также "Страна" анализировала, по какому сценарию будет идти второй год войны в Украине.