Недавно уволенный из Офиса президента (ОП) Алексей Арестович снова привлек к себе внимание резонансными заявлениями.

В ходе видеоконференции с экспертами "Украинского института будущего" бывший советник ОП заявил, что окончание войны с Россией может быть не таким, как надеются украинцы.

И что вернуть все захваченные Россией территории военным путем не удастся, и на Западе тоже могут прийти к такому мнению. Тогда западные союзники, как считает Арестович, могут заговорить о так называемом сценарии "Две Кореи", то есть когда нынешняя линия фронта становится фактической, хотя и международно-непризнанной, границей между РФ и Украиной.

Надо сказать, идея эта не нова, и к ней действительно все время возвращаются западные эксперты.

При этом украинская власть ее категорически отвергает, настаивая на войне до выхода на границы 1991 года, включая Крым.

Но все же примечательно, что впервые после марта 2022-го, когда шли переговоры между Киевом и Москвой о прекращении войны, один из недавних ключевых спикеров власти Арестович допустил возможность корейского сценария.

Применим ли он в украинский условиях, разбиралась "Страна".

Ожидания от исхода

Сначала о том, что сказал Арестович.

Он допускает, что исход войны с Россией может не соответствовать ожиданиям украинского общества. Вполне может быть, что полной военной победы не будет, а значит - и не удастся освободить все аннексированные Москвой территории.

"Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит…" - заявил экс-советник ОП.

Как он считает, к такому же мнению приходят уже и западные партнеры, а Украина от него "тотально зависит".

"Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", – сказал Арестович, добавив, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

Но он признает, что многие в Украине не готовы принять такой сценарий, что чревато серьезным провалом общественных настроений.

"Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам - по морали и всему остальному, - что мы просто обалдеем", - предупредил экс-советник президентского офиса.

Позже, после вызванного этими заявлениями (противоречащими официальной позиции украинской власти) резонанса, в своем телеграм-канале Арестович уточнил, что он говори о "корейском сценарии" как об одном из возможных, так как на Западе это давно уже тема серьезных "мозговых центров" уровня RAND corporation, который выпустил недавно обширный материал о возможности такого развития событий в Украине.

"Многое нам нужно, чтобы выиграть войну вчистую и избежать "сценария двух Корей". Но больше всего для этого нужно умение хладнокровно анализировать варианты и рассчитывать ходы в сложнейшей партии", - написал в уточнении Арестович.

"Жемчужину" не хотят

Так называемый корейский сценарий (подробнее о том, как началась и закончилась война в Корее читайте здесь), действительно, частый гость в статьях западной прессы и серьезных аналитиков.

Доклад на эту тему известного американского исследовательского центра RAND corporation, среди клиентов которого есть Пентагон, вышел в январе.

Как писала "Страна", в материале под названием "Избежать долгой войны" анализируются три варианта окончания военных действий в Украине: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование. Абсолютная победа (вроде той, что одержали союзники во Второй мировой войне), по мнению центра, крайне маловероятна.

Вероятность неких переговоров, напротив, весьма вероятна. Перемирие приведет к заморозке боевых действий на линии фронта, которая станет аналогом 38-й параллели на Корейском полуострове. Однако, как считают в RAND, возвращению к переговорам мешает обоюдная уверенность в собственном военном успехе и несогласие с получившимся при таком исходе итогами войны.

В июне 2022 года о фиксации разделения Украины на две части рассуждал в своей колонке для газеты The Washington Post ее эксперт по международным делам Дэвид Игнатиус.

Он допустил, что США могут пойти на такой вариант опять-таки по примеру Кореи. В 1953 году согласие Вашингтона с этим решением казалось признаком его поражения.

"Но сегодня Южная Корея является одной из экономических жемчужин мира", - пишет Игнатиус, предполагая, что это может быть перспективой послевоенной Украины.

Колумнист считает, что идет "неявный торг" с Россией и в какой-то момент "мы перейдем к прямым переговорам, чтобы разрешить этот ужасный конфликт". Но в Вашингтоне надеются, что поставки западных вооружений и сопротивление украинской армии сделают переговорную позицию Киева более сильной.

Можно также вспомнить статью в Foreign Affairs президента Chicago Council on Global Affairs ("Чикагский совет по глобальным делам") бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера и Джеймса Голдгеира из Стэнфордского университета.

Они пишут, что Запад столкнулся с перспективой затяжного конфликта в Украине, в котором не видно признаков ни победы одной из сторон, ни мира. И тут авторы напоминают, что "не все войны заканчиваются - или заканчиваются мирными соглашениями", и приводят пример Корейской войны, которая официально продолжается, несмотря на перемирие 1953 года, или войны 1973-го между Израилем и Сирией, в которой стороны договорились только отвести войска, или аннексия Россией Крыма в 2014-м и "в большей степени замороженный" конфликт на Донбассе до вторжения 2022-го.

Так что Арестович прав, говоря о живом обсуждении на Западе корейского сценария.

К слову, его рассуждения заметили в России и по-своему растолковали.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев, например, предположил, что в Украине идет обсуждение "корейского сценария" в войне, что позволит стать при помощи Запада подобием Южной Кореи и не потерять надежду на освобождение захваченных территорий.

Впрочем, Медведев считает, что сходства с двумя Кореями в украинском варианте нет. Россия не создала на контролируемых землях "другую Украину" по аналогии с Северной Кореей, а включила "Донбасс и другие территории в свой состав", являясь "крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Но в целом он считает разговоры на тему "двух Корей" "первым шагом к признанию сложившихся на земле реалий".

Это не осталось без ответа украинской власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем микроблоге в Твиттере, что "Украина - не Корея". Также он заявил, что "корейский сценарий" хочет не Украина, а Россия, пытаясь продвигать его через посредничество разных стран.

"Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают", - заявил Данилов.

Видимо, ответом Медведеву нужно считать и пост главы ОП Андрея Ермака в Телеграме: "Задача четкая:

Сломать зубы россиянам на Востоке.

Уничтожить их экономику санкциями.

Возвратить границы 1991 года военным путем.

Обеспечить наказание преступников и изоляцию РФ".

За Зеленского подпишут военные

Эксперты, опрошенные "Страной", допускают, что Арестович не случайно завел разговор о "корейском сценарии". Как считает политолог Руслан Бортник, таким образом "тестируется общественное мнение".

"Это не только проверка реакции на тему такого сценария, но и попытка снизить милитаризованность настроений, подготовить общество к тому, что война будет долгой и в ближайшее время освободить все территории не получится. Я вообще думаю, что Арестовича уволили, в том числе, и для того, чтобы он говорил непопулярные, даже опасные вещи, не подставляя Банковую", - комментирует эксперт "Стране".

Что Арестович намеренно проверяет своими "корейскими" заявлениями "крепость победного нарратива", допускает и политолог Вадим Карасев. "Но это вполне может быть его личная точка зрения", - полагает эксперт.

Экс-советник ОП Алексей Арестович (в центре) испытал общественное мнение на этот раз рассуждениями о "корейском сценарии", фото: телеграм-канал Арестовича

Хотя украинская власть, как он думает, все-таки держит в голове "корейский сценарий", несмотря на опровержения этого. Чем может привлечь ее такой вариант исхода войны?

"Никто не скажет, что это "Минск-3" (то есть новые соглашения по типу заключенных по Донбассу в Минске в 2014-м и 2015 годах - Ред.) На такие договоренности команда Зеленского по своей воле никогда не пойдет, потому что это то, за что она критиковала в свое время экс-президента Порошенко… Для нее это будет признаком поражения, которого ей не простят. Но за политическое руководство некое соглашение могут подписать военные или, например, посредники - те же американцы в качестве гарантов. Далее, чтобы снять остроту критики, власть может пойти на выборы, как сделал президент Армении Пашинян, проиграв Азербайджану новую войну в Карабахе. Выиграв парламентскую кампанию, Пашинян получил больше маневра для поиска варианта для урегулирования конфликта с Баку", - говорит Карасев.

Однако он подчеркивает: о таком сценарии в ОП задумаются "всерьез", лишь если усложнится ситуация на фронте или война приобретет откровенно затяжной характер.

В свою очередь Руслан Бортник сомневается, что в ближайшей перспективе можно говорить о серьезности применения варианта "38-й параллели", так как его, прежде всего, не воспринимают общественные мнение в Украине. Не готовы к этому и руководители западных стран. И далеко не факт, что готово сейчас руководство России.

"Пока глобальные игроки Россия и Запад стремятся нанести геополитическое поражение друг другу. Перемирие "по-корейски" должно сопровождаться согласием этих сторон к его заключению, созывом некой конференции вроде Ялтинской в 1945-м. Пока что признаков готовности к этому я не вижу", - говорит Бортник.