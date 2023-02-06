Война может завершиться не так, как этого ждут украинцы и по ее итогам Украина может и не вернуть все свои территории и Запад готов пойти по такому сценарию, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам - по морали и всему остальному, - что мы просто обалдеем.

Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", – сказал Арестович, добавив, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

Ранее Арестович заявил, что Украина может потерять часть Донбасса, но прорвать южный фронт россиян.