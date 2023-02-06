Арестович считает, что Украина может потерять часть Донбасса, но прорвать южный фронт россиян
Украина может потерять часть Донбасса, но при этом прорвать южный фронт россиян, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (россиян) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться - мы же это понимаем. Тут вопрос - до какой степени, надеемся, что по минимуму отодвинемся, но если это кровь наших войск, это очень тяжело. Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт (Запорожская и Херсонская области - Ред.) и получаем крупный успех. То есть, размен на размен. И надежда наша и американцев, что этот размен будет в нашу пользу и мы заходим с силовых переговорных позиций. Американцы все время сейчас говорят: мы должны обеспечить Украине наилучшие переговорные позиции. Силой они должны быть обеспечены. Но все равно с Запада звучит слово «переговоры». Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию", - сказал Арестович.
О том, что Украина делает ставку именно на прорыв на южном фронте мы подробно писали в материале Ключевые 150 километров линии фронта и судьба Крыма. Где и как может определиться будущее войны в Украине.