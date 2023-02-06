Украина может потерять часть Донбасса, но при этом прорвать южный фронт россиян, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (россиян) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться - мы же это понимаем. Тут вопрос - до какой степени, надеемся, что по минимуму отодвинемся, но если это кровь наших войск, это очень тяжело. Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт (Запорожская и Херсонская области - Ред.) и получаем крупный успех. То есть, размен на размен. И надежда наша и американцев, что этот размен будет в нашу пользу и мы заходим с силовых переговорных позиций. Американцы все время сейчас говорят: мы должны обеспечить Украине наилучшие переговорные позиции. Силой они должны быть обеспечены. Но все равно с Запада звучит слово «переговоры». Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию", - сказал Арестович.

О том, что Украина делает ставку именно на прорыв на южном фронте мы подробно писали в материале Ключевые 150 километров линии фронта и судьба Крыма. Где и как может определиться будущее войны в Украине.