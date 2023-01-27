Некоторые западные дипломаты считают, что Украине лучше пойти на переговоры о мире сейчас, поскольку потом ее позиции могут ослабнуть.

Об этом пишет Sky News.

По информации издания, дипломаты говорят, что сейчас Владимиру Зеленскому было бы полезно снять свое условие отказа от переговоров с Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры "в тот момент, когда Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления".

"Дипломаты обеспокоены тем, что, чем дольше затянется война, тем выше риск того, что баланс сил может сместиться в сторону России, и это может еще больше ослабить позиции Украины", – пишет издание.

Между тем в интервью тому же SkyNews Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с Владимиром Путиным и для него российский президент никто.

А недавно Зеленский и вовсе говорил, что отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что тот живой.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть", - заявил украинский президент.