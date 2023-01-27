Российский олигарх Роман Абрамович остается приемлемым для Киева и Москвы посредником в переговорном процессе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как говорится в статье, западные власти надеялись на то, что Абрамович сможет создать условия для продуктивных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, с которым у миллиардера есть тесные связи.

Сейчас его роль оценивают не так высоко, но все еще называют приемлемым посредником при переговорах как для российской, так и для украинской стороны.

Спустя почти год военных действий, конца которым, как считает WSJ, не предвидится в ближайшем будущем, власти ЕС, США и Украины якобы отказались от идеи, чтобы Абрамович стал ключевой фигурой в установлении диалога сторон.

После провала апрельских мирных переговоров, проходивших при посредничестве бизнесмена, он участвует в более узких договоренностях, в том числе по обмену пленными и соблюдения зерновой сделки.

Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в дискуссиях между Россией и Украиной Абрамович "может играть определенную роль, если есть необходимость вовлечься в какие-то вопросы, но это не та роль посредника, которая была у него на первых этапах переговорного процесса".

Тем не менее бизнесмен остается посредником, приемлемым для Путина, а также для Украины и ее союзников в вопросах мирных переговоров, пишет WSJ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

При этом люди, близкие к Абрамовичу, говорят о том, что он мало чем занимается лично, кроме вопросов, связанных с конфликтом в Украине. Миллиардер якобы преимущественно проводит время в Сочи, Стамбуле и Тель-Авиве.

Также WSJ утверждает, что после 24 февраля бизнесмен лично встречался Путиным и несколько раз говорил с ним по телефону, а также он якобы поддерживает связь с главой администрации президента Антоном Вайно.

По словам источников издания, Абрамович "доводит украинскую точку зрения непосредственно до Путина, а затем передает точку зрения Кремля непосредственно в Киев". При его поддержке происходят и обмены пленными каждые несколько недель, пишет WSJ.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией в начале войны предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также стало известно, что за три недели до вторжения РФ в Украину Абрамович переписал на детей миллиардные трасты.