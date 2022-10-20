Появились указы президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении граждан РФ и ряда других стран, поддерживающих Россию, а также российских организаций.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Всего в списках 2407 физлиц, 1374 юрлица. Среди них – российские олигархи и бизнесмены. В частности, Аркадий и Борис Ротенберги с семьями, Ковальчуки, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Искандер Махмудов, Мамут, Леонид Федун, Алекперов, Тимченко, Прохоров, Елена Батурина, Касперский, Евгений Гинер (совладелец украинских облэнерго и гостиницы Премьер-Палас в Киеве) Владимир Потанин и другие.

Вместе с тем, в списке нет Олега Дерипаски, который владеет крупными активами в Украине. Кроме того, в списке нет совладельца "Альфа-банка" Михаила Фридмана, но есть две его дочери.

Также в список попали Алина Кабаева, сын Патрушева Андрей, сын Дугина Артур.

Ещё в списке – актеры и деятели искусств и шоу-бизнеса (в частности, Константин Эрнст, Тина Канделаки, Яна Поплавская), члены Совета Федерации РФ (Эдуард Россель и другие), политолог Сергей Марков, функционеры "ДНР" и "ЛНР".

Также в списках есть граждане Германии, ЮАР, Словакии, Франции и ряда других государств.

Тем временем, с Романом Абрамовичем есть интересный нюанс - около его фамилии в санкционном списке стоит пометка "санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших".

Как известно, Абрамович активно участвует в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских олигархов и компаний.

Также сообщалось, неделю назад президент своим указом утвердил решение СНБО о введении санкций против экс-президента Виктора Януковича, олигарха Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева и российского олигарха Олега Дерипаски.