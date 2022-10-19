Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, касающихся санкций против российских олигархов и российских компаний.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "24 канала".

"Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, введенных Советом нацбезопасности и обороны. Это была очень большая, сложная и кропотливая работа. После того как сегодня, думаю, будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д.", – заявил Данилов.

По его словам, санкции в отношении одного человека из списка будут пока отсрочены на определенный промежуток времени.

"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств", - добавил секретарь СНБО.

Указов на сайте президента пока нет.

Ровно неделю назад Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о введении санкций против экс-президента Виктора Януковича, олигарха Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева и российского олигарха Олега Дерипаски.

Также Зеленский призывал лидеров G7 ввести санкции против энергетического сектора РФ и полностью ее изолировать.