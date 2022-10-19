Страны ЕС могут ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников Shahed. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, Европейский союз собирается предложить ввести санкции против трех иранских лиц и одной организации за оказание военной поддержки России в ее войне против Украины и их причастность к предоставлению Москве беспилотников.

По его словам, организация Shahed Aviation Industries отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотников Shahed, которые были поставлены в Россию и в настоящее время используются в Украине.

По данным CNN, Совбез ООН соберется на закрытое заседание из-за поставок Ираном оружия РФ. Тем временем в США обещали принять агрессивные меры против Ирана в ответ на поставки беспилотников России.

Напомним, война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.