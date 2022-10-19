Срочная поездка в США министра обороны Британии Бена Уоллеса скорее всего связана с иранскими беспилотниками в Украине.

Об этом пишет газета The Telegraph.

"Во вторник Бен Уоллес вылетел в Вашингтон на срочную встречу со своим американским коллегой, чтобы обсудить использование Россией беспилотников для нападения на Киев", - сообщает издание.

При этом личная встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином понадобилась "из-за опасений по поводу безопасности связи между Пентагоном и министерством обороны".

Отмечается, что этот визит американцы запрашивали еще во время конференции НАТО в Брюсселе, которая прошла на днях.

Напомним, как сообщалось, заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи заявил, что Бен Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне Палаты общин во вторник утром из-за срочной поездки в Вашингтон. "Мой босс Бен Уоллес сегодня утром в Вашингтоне. Уоллес будет вести такие разговоры, невероятно, что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы", - заявил Гиппи.

Вместе с тем, Reuters сообщало, что Иран отправит России ракеты и еще больше беспилотников.