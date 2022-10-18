Иран согласился отправить в Россию ракеты и ещё больше беспилотников, "бросив вызов Западу".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских чиновника и двух иранских дипломатов.

По данным агентства, сделка была достигнута 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета нацбезопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

"Россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства "Фатех" и "Зольфагар", - сказал один из иранских дипломатов, которого проинформировали о поездке.

Западный чиновник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля", включая "Золфагар" (с дальностью до 700 километров).

По оценке агентства, это "вероятно, приведет в ярость Соединенные Штаты и другие западные державы".

Иранский дипломат при этом отверг утверждения западных официальных лиц о том, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, пишет Reuters.

"Где они используются, это не вопрос продавца. Мы не занимаем чью-либо сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", - сказал иранский дипломат.

Ранее Белый дом назвал ложью утверждение Ирана об отсутствии поставок БПЛА в Россию для войны с Украиной.

Вчера в Киеве под посольством Ирана прошла акция протеста против передачи Тегераном для России дронов-камикадзе.