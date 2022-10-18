Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном, поскольку "страна стала соучастником преступлений на нашей территории".

Об этом он сообщил на брифинге.

Предложение он передал на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

"Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - добавил глава МИД.

Ранее и нардеп Алексей Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипотношений с Ираном.

А в Киеве вчера под посольством Ирана прошла акция протеста против передачи России дронов-камикадзе.

После атаки дронов МИД Украины назвал Иран соучастником преступлений России.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.