Два-три месяца Россия может кошмарить Украину иранскими дронами, как это происходит в последние дни.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами.

Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего 2 400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов", – сказал он.

Напомним, после атаки дронов на Киев в понедельник, 17 октября, в МИД Украины назвали Иран соучастником преступлений России.

Ранее мы писали, что американский Институт изучения войны предполагает, что Россия подписала новый контракт с Ираном на поставку новых дронов с большими боезарядом и дальностью "Араш-2".

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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