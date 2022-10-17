В понедельник, 17 октября, в Украине идет уже 236-й день войны с Россией.

Подробнее о том, что происходил вчера, читайте в итогах дня за 16 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

17 октября

09:37 ГСЧС публикует фото последствий ударов по Николаеве.

09:30 Воздушная тревога в ряде областей Украины.

09:25 Пассажиры, которые не успеют вовремя сесть на поезд из-за воздушной тревоги, смогут осуществить по своему билету поездку на следующем поезде того же направления, сообщает "Укрзализныця".

Для этого нужно сохранить свой билет и показать его проводнику. В УЗ сообщают, что поезда, несмотря на тревогу, отправляются по графику.

09:24 В Днепре начались экстренные отключения электроэнергии, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"На 8:50 отключение где-то 5% от всенго объема, но ситуация может измениться", - сообщил он.

Причина - обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

09:23 В Киеве зафиксированы 4 прилета, сообщает Киевская городская военная администрация.

Попадания по жилому дому в Шевченковском районе.

09:16 На юге уничтожены 15 дронов-камикадзе, на востоке - 3 крылатые ракеты, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Шесть дронов сбиты над Одесской областью, девять - над Николаевской.

08:57 Еще видео стрельбы по иранскому дрону над Киевом.

08:53 Советник главы МВД подтвердил, что удар в Киеве наносился в районе вокзала.

По его словам, целью беспилотников был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала.

Попадание было "рядом с этим объектом", но при этом он функционирует. Пострадало здание, рядом с которым был прилет.

По словам Геращенко, пострадавших нет.

08:48 Дроны продолжают атаковать Киев, они движутся с юга и востока, сообщил Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

08:45 Советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что в Киеве дрон попал в жилую высотку.

08:44 Киев перевел сегодня все школы в дистанционный режим.

08:43 Местные паблики сообщают о прилете в пригороде Одессы.

08:29 По вчерашним прилетам и пожару в Николаеве.

Как сообщил утром мэр Александр Сенкевич, три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Также пожар возник на фармацевтическом складе. Оба возгорания потушены.

08:25 Стрельба по дронам в Киеве.

08:25 Еще два взрыва в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр Кличко.

08:24 Телеканал "Киев" передает, что в столице после прилетов перекрыт участок движения между Крещатиком и цирком.

08:19 Сообщают о взрывах в Одессе, где недавно объявили воздушную тревогу.

08:17 Над селом Процев Киевской области пролетели пять дронов, три из них были сбиты ПВО, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Один беспилотник взорвался в Бортничах.

08:14 Пишут о новых взрывах в Киеве.

08:13 Воздушную тревогу объявили и в южных регионах. При этом в Киеве и области она продолжается.

08:08 Кличко публикует фото обломков дрона, атаковавшего сегодня Киев.

08:07 Ракеты этим утром также атаковали Запорожье. Как сообщает губернатор - без жертв и разрушений.

08:05 В Киевской области работает ПВО, заявил губернатор Алексей Кулеба.

Ранее по телеграм-каналам прошла информация о сбитии одного из дронов.

07:59 В "Укрзализныце" после прилетов в Киеве сообщается, что поезда в столицу приходят по расписанию.

Посадка и высадка идет через подземные переходы. В здание вокзала доступ только по билетам, ожидать рейса можно лишь в укрытиях.

07:46 Момент, как иранский дрон пикирует на объект в Киеве. Виден луч прожектора и звуки автоматных очередей.

07:45 Несмотря на три сбитые ракеты, одна из них ударила по объекту энергетики в Днепропетровской области. Об этом пишет губернатор Валентин Резниченко.

На месте прилета бушует сильный пожар.

07:39 Момент стрельбы по дрону над Киевом.

07:36 Сообщают о новых звуках взрыва в Киеве.

07:35 Пишут о новой волне БПЛА, идущих на столицу.

В Киеве и соседних регионах не утихает воздушная тревога.

07:34 Еще одно видео утреннего прилета по центру Киева.

07:32 Утром ПВО сбила три крылатых ракеты над Криворожским и Никопольским районами Днепропетровской области, сообщают власти региона.

07:31 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник пытается наступать в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Там были отражены атаки в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои - под Соледаром и Бахмутом.

2. Враг вчера атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них сбили (ранее сообщалось о сильном пожаре в областном центре).

Всего по Украине за сутки сбиты 15 вражеских БПЛА, сообщает Генштаб.

07:28 В результате атаки "Шахидов" горит нежилой дом в Киеве, также повреждены несколько домов Шевченковского района, сообщил Кличко.

Информацию о пострадавших власти уточняют.

07:24 В Роменском районе Сумской области с утра ракеты поразили объект критической инфраструктуры. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

07:19 Еще одно видео полета "Шахида" в небе над Киевом.

В центре города уже было несколько прилетов и полыхает пожар.

07:17 Сводка Генштаба ВСУ на утро 17 октября.

07:14 Момент удара дроном-камикадзе в Киеве.

07:13 В Киеве сильный пожар после прилёта.

07:12 Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил атаку дронов-камикадзе по Киеву.

07:11 Кличко подтверждает ещё один прилет в Киеве в Шевченковском районе.

07:10 Момент после прилёта в Киеве.

07:06 «Шахид» в небе над Киевом.

07:05 Пишут о прилёте в районе вокзала в Киеве.

07:05 Момент одного из прилётов в Киеве.

07:01 Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает прилет в Шевченковском районе.

07:00 Киев атаковали дроны-камикадзе. Прозвучало несколько взрывов. Есть прилеты. Поднимается дым. По дронам идёт интенсивная стрельба.