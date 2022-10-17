В Ейске на жилую многоэтажку упал боевой самолет с полным боекомплектом. Видео
В городе Ейск Краснодарского края РФ военный самолет упал на жилой дом в районе улицы Западной.
Об этом сообщают российские медиа.
Сообщается, что это был Су-34, который потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.
По предварительной информации, самолет летел с полным боекомплектом, поэтому на месте крушения произошла серия мощных взрывов.
В сети пишут, что лётчик якобы успел катапультироваться. На одном из фото с места катастрофы действительно виден парашют.
В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Телеграм-каналы сообщают, что пострадали не меньше 15 квартир. Площадь пожара в доме в Ейске составляет 2 тысячи кв. метров, огнем охвачены четыре этажа многоэтажки
Российские паблики также пишут, что есть погибшие и пострадавшие, и публикуют видео пожара после падения самолета.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Ивано-Франковской области произошла похожая, только менее масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека: трое граждан США и украинский летчик.
Также мы сообщали, что в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777. Позже стало известно, что несмотря на поломку, воздушное судно благополучно приземлилось.