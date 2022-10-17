В городе Ейск Краснодарского края РФ военный самолет упал на жилой дом в районе улицы Западной.

Об этом сообщают российские медиа.

Сообщается, что это был Су-34, который потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.

По предварительной информации, самолет летел с полным боекомплектом, поэтому на месте крушения произошла серия мощных взрывов.

В сети пишут, что лётчик якобы успел катапультироваться. На одном из фото с места катастрофы действительно виден парашют.

В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Телеграм-каналы сообщают, что пострадали не меньше 15 квартир. Площадь пожара в доме в Ейске составляет 2 тысячи кв. метров, огнем охвачены четыре этажа многоэтажки

Российские паблики также пишут, что есть погибшие и пострадавшие, и публикуют видео пожара после падения самолета.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ивано-Франковской области произошла похожая, только менее масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека: трое граждан США и украинский летчик.

Также мы сообщали, что в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777. Позже стало известно, что несмотря на поломку, воздушное судно благополучно приземлилось.