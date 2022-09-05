Гидросамолет De Havilland Canada DHC-3 Otter, на борту которого находились девять человек (восемь взрослых и один ребенок), потерпел крушение и упал в Тихий океан между островом Сан-Хуан и Сиэтлом.

Об этом сообщает береговая охрана США.

Найдено тело одного погибшего. Остальные пока считаются пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.

Самолет упал в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби.

По данным сайта Flightradar24, самолет эксплуатировался 55 лет.

Ранее мы писали, как в Калифорнии разбился военный транспортный самолет MV-22 Osprey морской пехоты США. Четверо из пяти пехотинцев на борту погибли, о судьбе пятого ничего неизвестно. Трагедия произошла в пустынной местности недалеко от Глэмиса, штат Калифорния.

Также в июле в Греции у города Кавала упал украинский транспортный самолет. Видео с места крушения опубликовал местный портал Empisteutiko. Reuters со ссылкой на греческие СМИ сообщил, что это был грузовой борт Ан-12. Он летел коммерческим рейсом из Сербии в Иорданию. По информации местного издания EPT News, на борту находились восемь членов экипажа, а борт перевозил 12 тонн опасного груза.