Возле города Сиэтл в Тихий океан упал самолет. На борту находились девять человек, среди них - ребенок
Гидросамолет De Havilland Canada DHC-3 Otter, на борту которого находились девять человек (восемь взрослых и один ребенок), потерпел крушение и упал в Тихий океан между островом Сан-Хуан и Сиэтлом.
Об этом сообщает береговая охрана США.
Найдено тело одного погибшего. Остальные пока считаются пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.
Самолет упал в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби.
По данным сайта Flightradar24, самолет эксплуатировался 55 лет.
Ранее мы писали, как в Калифорнии разбился военный транспортный самолет MV-22 Osprey морской пехоты США. Четверо из пяти пехотинцев на борту погибли, о судьбе пятого ничего неизвестно. Трагедия произошла в пустынной местности недалеко от Глэмиса, штат Калифорния.
Также в июле в Греции у города Кавала упал украинский транспортный самолет. Видео с места крушения опубликовал местный портал Empisteutiko. Reuters со ссылкой на греческие СМИ сообщил, что это был грузовой борт Ан-12. Он летел коммерческим рейсом из Сербии в Иорданию. По информации местного издания EPT News, на борту находились восемь членов экипажа, а борт перевозил 12 тонн опасного груза.