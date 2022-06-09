В Калифорнии разбился военный транспортный самолет MV-22 Osprey морской пехоты США. Четверо из пяти пехотинцев на борту погибли, о судьбе пятого ничего неизвестно.

Об этом сообщает CBS News.

Трагедия произошла в пустынной местности недалеко от Глэмиса, штат Калифорния.

Появилась информация, якобы на борту самолета были ядерные материалы, но Федеральная пожарная служба отрицают эту информацию.

Причина крушения пока неясна.

По словам морских пехотинцев , Osprey - это конвертоплан, используемый для перевозки войск и припасов. Он может взлетать и приземляться как вертолет, а может летать как самолет.

Напомним, что недавно в штате Теннесси произошла перестрелка возле ночного клуба. Три человека погибли, 17 ранены.