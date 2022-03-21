В Китае разбился пассажирский Boeing 737 China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern Airlines. По предварительным данным, на его борту находились 133 человека, сообщило Центральное телевидение страны.
Лайнер упал на юге Китая в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР и вызвал лесной пожар.
В сети уже появились сделанные очевидцами кадры с места крушения самолета. Судя по ним, крушение произошло в гористой местности.
По данным Flightradar, разбившийся борт летел из Куньмина в Гуанчжоу.
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