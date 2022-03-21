В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern Airlines. По предварительным данным, на его борту находились 133 человека, сообщило Центральное телевидение страны.

Лайнер упал на юге Китая в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР и вызвал лесной пожар.

В сети уже появились сделанные очевидцами кадры с места крушения самолета. Судя по ним, крушение произошло в гористой местности.

По данным Flightradar, разбившийся борт летел из Куньмина в Гуанчжоу.

Ранее мы писали о том, что в начале марта в Румынии разбился боевой самолет и пропал вертолет, который отправился его искать.

Напомним, в войне с Украиной Россия потеряла уже 14 700 солдат и больше 200 самолетов и вертолетов.

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