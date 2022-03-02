В Румынии, где произошла грандиозная кража дизеля с военной базы, теперь потеряли сразу два военных борта. Один из них потерпел крушение. Судьба второго неизвестна.

Сначала потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.

Позже самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma, но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта находились пять человек.

Как потом выяснилось, румынский самолет разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы. Что произошло с вертолетом - выясняется.

Ранее "Страна" сообщала, что в случае открытого вторжения России из Украины в Румынию могут прибыть беженцы, поэтому местные власти готовятся предоставить им гуманитарную помощь.

Мы также сообщали, что Дания направит фрегат, а французы войдут в Румынию.