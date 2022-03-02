В Румынии разбился боевой самолет и пропал вертолет, который отправился его искать
В Румынии, где произошла грандиозная кража дизеля с военной базы, теперь потеряли сразу два военных борта. Один из них потерпел крушение. Судьба второго неизвестна.
Сначала потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.
Позже самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma, но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта находились пять человек.
Как потом выяснилось, румынский самолет разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы. Что произошло с вертолетом - выясняется.
Ранее "Страна" сообщала, что в случае открытого вторжения России из Украины в Румынию могут прибыть беженцы, поэтому местные власти готовятся предоставить им гуманитарную помощь.
Мы также сообщали, что Дания направит фрегат, а французы войдут в Румынию.
- Дания отправила фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки давней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе;
- Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию;
- Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО;
- Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО.