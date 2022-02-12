В Кишиневе скорая помощь с включенной сиреной была остановлена ​​патрульным, который притормозил медиков, чтобы пропустить служебный конвой делегации министров Румынии.

Об этом стало известно из публикации в ТикТок, которую распространили местные СМИ.

"Скорая" с включенными сиренами и мигалкой, которая, вероятно, спешила на вызов, однако были остановлена полицейский. После того, как "карета" медиков остановила, на перекрестке проехала колонна румынских министров, которые спешили на совместное заседание со своими молдавскими коллегами.

Кадры из видео, которое опубликовал пользователь @sergiubirca0 в ТикТок.

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