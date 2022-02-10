В Киеве полицейские похитили человека и потребовали у него 12 тысяч долларов (около 335 тыс. грн) под угрозой ареста. Во время получения половины этой суммы копов задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 9 феврали полицейские из Днепропетровской области приехали в Киев для обыска жилья жителя столицы рамках уголовного производства по поводу возможного мошенничества.

Они провели обыск, а потом задержали собственника жилья и поместили его в свое авто. Причем сделали это противоправно - без составления процессуальных документов. Полицейские потребовали заплатить им 12 тысяч долларов, а в случае отказа угрожали сообщить о подозрении и и избрать меру пресечения в виде ареста.

"Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы они собрали и передали средства. В тот же день трое сотрудников полиции задержаны после получения ими 6300 долларов США неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер.

Напомним, в прошлом году а "Борисполе" задержали вымогателя, который похитил мужчину и отобрал у него криптовалюту на $2,5 млн.

Также сообщалось, что трое сотрудников СБУ похитили иностранца и под пытками вымогали у него 200 тысяч долларов.