В Полтавской области неизвестные похитили предпринимателя накануне Нового года с целью требовать выкуп и потом убить. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировали и подготовились к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали его убить, а тело выбросить в реку Днепр", - говорится в сообщении.

Оперативники узнали, что автомобиль 55-летнего бизнесмена находятся в одном из сел Киевской области, после чего освободили заложника. Также были изъяты вещественные доказательства и транспорт, на котором передвигались преступники.

По данному факту открыто дело по статьям 115 (Умышленное убийство), 189 (Вымогательство), 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, состоялся суд над жителем Сумской области 54 лет, который совершил разбойное нападение на семью пенсионеров, поджег их дом и похитил документы, предварительно введя снотворное под видом вакцины. 28 декабря суд признал его виновным и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.