Вертолеты сухопутных войск США в Европе в течение нынешней недели совершают полеты над Болгарией в рамках передислокации из Греции в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

22 февраля пять вертолетов армии США в Европе приземлились в аэропорту Софии во время запланированного рейса из Греции в Румынию. А сегодня, 23 февраля, после загрузки вертолеты вылетели из аэропорта Софии в Румынию и около 15 часов покинули воздушное пространство страны.

Речь идет о вертолетах Apache и Blackhawk.

Согласно предварительному плану полета, 23 февраля, в воздушном пространстве Болгарии из Греции в Румынию также пролетят еще пять американских вертолетов: два Blackhawk и три Apache .

Полеты связаны с ротацией сил и средств ВС США, добавили в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что отряды сил спецназначения Соединенных Штатов покинули Украину после признания "ЛДНР" Россией.

Также мы писали, что вчера у границы Украины с Польшей летал самолет-разведчик ВВС США. Это был разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным Jake11, который ранее вел патрулирование вдоль линии разграничения на Донбассе.