Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал новое видеообращение о ситуации на фронте 17 марта, на 22-й день войны.

По словам Арестовича, за прошедшие сутки ситуация особо не изменилась, но есть несколько достижений со стороны ВСУ.

По его словам, у Украины есть огромное военное достижение. Войска уничтожили командный пункт РФ.

"Это, возможно, означает гибель нескольких генералов, соответственно, паузу и дезорганизацию в ведении боевых действий", - сказал Арестович.

По его словам, уничтожены 5 самолетов, 2 вертолета, 1 БПЛА, несколько крылатых ракет.

Также он прокомментировал бомбежку драмтеатра в Мариуполе и назвал это военным преступлением. Арестович выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на произошедшее.

Кроме того, рассказал о новой теме "информационно-психологических операций" - что Украина якобы проигрывает на переговорах. Арестович напомнил принципиальную позицию президента - Украина должна быть признана в границах на 1991 год.

"Второе - все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, иначе зачем нужны были жертвы?" - сказал он.

Напомним, Financial Times вчера сообщила, что Украина и РФ договорились по 15 пунктам перемирия, среди них: отказ от НАТО и уменьшение вооружения, вывод войск РФ. Эту информацию опровергли в Офисе президента и в Кремле.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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