При крушении военного конвертоплана в пустыне Калифорнии погибли пятеро морских пехотинцев США. Видео
Пятеро американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey.
Эту информацию подтвердило командование корпуса морской пехоты США, пишет издание Breaking911.
"Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
Военные начали расследование причин катастрофы.
Корпус морской пехоты США накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.
Osprey - это конвертоплан, используемый для перевозки войск и припасов. Он может взлетать и приземляться как вертолет, а может летать как самолет.
Ранее мы писали, что в Румынии разбился боевой самолет и пропал вертолет, который отправился его искать.
Также "Страна" сообщала, что новейший самолет F-35C утопила в море первая в США женщина, пилотирующая истребители 5-го поколения. Известно, что стоимость этого самолета составляет 100 миллионов долларов.