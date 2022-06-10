Пятеро американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey.

Эту информацию подтвердило командование корпуса морской пехоты США, пишет издание Breaking911.

"Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.



Военные начали расследование причин катастрофы.



Корпус морской пехоты США накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.

Osprey - это конвертоплан, используемый для перевозки войск и припасов. Он может взлетать и приземляться как вертолет, а может летать как самолет.

Ранее мы писали, что в Румынии разбился боевой самолет и пропал вертолет, который отправился его искать.

Также "Страна" сообщала, что новейший самолет F-35C утопила в море первая в США женщина, пилотирующая истребители 5-го поколения. Известно, что стоимость этого самолета составляет 100 миллионов долларов.