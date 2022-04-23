Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс из Запорожья в Ужгород.