Самолет зацепил линии электроопор и потерпел крушение. Фото: Facebook/zoda.gov.ua

Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Запорожской администрации назвали причину крушения самолета Ан-26

В Запорожской области разбился самолет

Напомним, сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс из Запорожья в Ужгород.

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