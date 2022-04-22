В результате падения военно-транспортного самолета АН-26 в Запорожской области, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются", - пишет ОВА.

По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

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