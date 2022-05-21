Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В публикации можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Об этом сообщает в Twitter заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Это расследование показательно, поскольку происходило с ограниченным доступом к территории, а обвинение выстроено, в том числе благодаря методам цифровой криминалистики", - говорится в сообщении чиновника.

К своему твиту представитель Офиса генпрокурора прикрепил ссылку на сайт, где выложены материалы по делу MH17. Веб-ресурс информирует , что здесь можно ознакомиться с доказательствами, которые представлены в судебном процессе. Кроме того, представлена интерактивная карта, позволяющая увидеть, что происходило до, во время и после крушения малайзийского авиалайнера.

Напомним, катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16:20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. В июне 2019 года совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам.

Ранее мы писали, что Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое небо в день катастрофы рейса МН17.