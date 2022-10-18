Если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных, нашей стране тоже понадобится дополнительная мобилизация.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, началась вторая фаза войны, которая будет непростой, которая потребует мобилизации по всем направлениям, в том числе военному.

При этом военной помощи, которую предоставляет Запад, для решения задач, которые стоят перед армией, недостаточно.

"Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается", - сказал Арестович.

Ранее мы писали, что, по словам Арестовича, россияне безуспешно контратакуют под Кременной. При этом на Бахмут наступают полк "Ахмат" и ЧВК "Вагнер".

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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