В районе Кременной, что в Луганской области, россияне совершили две безуспешные попытки контратак.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Эти контратаки - это бестолковое засылание пехоты при поддержке танков и минимальной артиллерии прямо на наши пулеметы", - объяснил он.

Также Арестович сообщил, что в районе Бахмута (Донецкая область) город атакуют с севера полк "Ахмат", а с востока - "Вагнер" и мобилизованные. При этом, по словам советника Ермака, они идут "по трупам погибших", поскольку ВСУ там кладут "по роте в день".

Напомним, вчера, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в районе Соледара и Бахмута идут "очень тяжелые бои".

Ранее мы писали, что украинские военные опровергли захват россиянами поселков под Бахмутом и наступление противника на Лиман.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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