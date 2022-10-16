Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение в воскресенье, 16 октября, в котором призвал украинцев сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы.

"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества – чтобы стабильно работала вся система. Но таких стабилизационных отключений можно не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это незначительная вещь для быта каждого человека – однако очень значима в пределах всей энергосистемы", - сказал Зеленский.

Также президент привел примеры экономии потребителями электроэнергии.

"Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. В целом же по стране – в среднем на 10 процентов. Киев и область – только на 7 процентов. Пожалуйста, сделайте больше – если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - призвал Зеленский.

"Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17:00 до 23:00 должно сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о ситуации на фронте, где, по его словам, наиболее тяжелые бои идут под Бахмутом и Соледаром.

Не обошел вниманием Зеленский и поддержку Украине, которая поступает из-за границы. Так, президент рассказал о дипломатических связях с Саудовской Аравией и о намерении королевства передать Украине пакет гуманитарной помощи на 400 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина должна сократить потребление электричества на 25%, чтобы избежать веерных отключений.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.