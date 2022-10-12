Украина должна сократить энергопотребление на 25%, чтобы не было необходимости в веерных отключениях.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В связи с этим он ещё раз обратился к украинцам с призывом уменьшить потребление электроэнергии вечером.

И сказал, что вчера суммарная экономия за счёт уменьшения потребления составила только 10%. То есть - на 15% меньше необходимого.

Напомним, сегодня компания Укрэнерго призвала украинцев экономить электричество не только вечером, но и утром. Также призывают не включать сразу несколько мощных электроприборов, а стиральными машинами и обогревателями пользоваться ночью, когда нагрузка на сеть меньше.

Мы также писали, что в ДТЭК "Киевские электросети" обновили сообщение о графике веерных отключений в Киеве. В нем сказано, что из-за высокой нагрузки ограничения применяются для абонентов всех очередей.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.