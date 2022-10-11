Подводим итоги 230-го дня войны в Украине.

Ракетная атака. День второй

Итак, сегодня массированные ракетные удары по украинской энергетике продолжились.

Вчера Путин заявлял, что ракетная атака была ответом на "терроризм" со стороны Украины (под чем подразумевался удар по Крымскому мосту). И, если "террор" будет продолжен, то Россия проведет новые атаки, заявлял российский президент.

Однако новые атаки состоялись уже на следующее утро. Из чего стало понятно, что вчерашнее - не разовая "акция мести", а системная стратегия, для внедрения которой Крымский мост стал только поводом.

Смена концепции, кстати, совпала со сменой российского командования "спецоперацией", которую на днях возглавил генерал Сергей Суровикин. Многие обозреватели увязывают новые ракетные обстрелы в том числе и с его персоной (к слову, у него сегодня день рождения).

Тем более, что среди российских военных блогеров, поддержавшие это назначение, давно звучали требования "положить" украинскую энергетику - для хаотизации украинского тыла, уменьшения плотности ПВО на фронте (установки могут начать перебрасывать для защиты электростанций), а также истощения боезапаса для зенитно-ракетных комплексов.

Украинские и западные комментаторы считают целью таких атак принуждение Украины и Запада к переговорам, а также создание "победного" информационного фона для российской аудитории после недавних неудач на фронте, где ВСУ провели несколько успешных наступлений.

Но разберемся детальнее в результатах сегодняшних атак.

За минувшие сутки россияне нанесли 61 ракетный и 32 авиационных удара. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

На утро 11 октября был обесточен остается 301 населенный пункт в пяти областях - Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой. Всего были попадания по инфраструктуре в 12 регионах страны.

В Киеве, области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики.

Сегодняшние обстрелы тоже были интенсивными - Владимир Зеленский ближе к вечеру заявил о 28 пусках ракет (18 из них, как утверждается, было сбито).

Что сегодня попало под обстрел?

Под Винницей ракеты атаковали Ладыженскую ТЭС, ее оборудование получило повреждения. Причем, по станции били дважды - второй раз, когда там начали вести ремонтные работы.

Также были прилеты по Одесской области, после которых пропал свет в Приморском районе самой Одессы. Были новые удары и по Хмельницкой области (по слухам, в районе Шепетовки, где находится крупный транспортный узел). ПВО отработала и в Киевской области.

В Днепропетровской области из-за взрыва ракеты серьезно повреждена одна из высоковольтных подстанций, сообщил глава облсовета Николай Лукашук. По его словам, разрушены автотрансформаторы и резервные линии электроснабжения. Сколько времени займет восстановление оборудования - неизвестно.

Губернатор Валентин Резниченко сообщил, что россияне попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. По его словам, область вводит режим тотальной экономии электроэнергии. То же самое решили сделать и винницкие власти.

Снова были удары в Ивано-Франковской области, где вчера обстреляли Бурштынскую ТЭС (откуда электроэнергия идет на экспорт в Европу, после чего этот экспорт был остановлен). Еще три прилета были по Львову с попаданиями в две электроподстанции, подвергшиеся обстрелам и вчера. В городе на треть обвалилось энергоснабжение, а также начались перебои со связью и с водой.

Правительство в связи с этим снова попросило украинцев ограничить энергопотребление с 17:00 до 23:00.

На примере сегодняшних обстрелов украинские военные эксперты и блогеры зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто ракеты несколько раз меняли направление своего полёта или вовсе летали по кругу.

По одной из версий (о ней, например, говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким), таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Удары подтвердила и Россия.

"Сегодня российские вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - утверждают в минобороны РФ.

Зеленский, выступая на онлайн-встрече стран "Большой семерки" призвал ввести санкции против энергосектора РФ в ответ на эти удары, введя "потолки цен" на нефть и газ.

При этом, Украина и на поле боя пытается отвечать тем же. В Шебекино Белгородской области сегодня был в электроподстанцию, и более двух тысяч жителей остались без света.

Но основной урон переживает пока Украина. Помимо остановки экспорта электроэнергии, что приносило в бюджет валюту, замирает металлургия. Компания Ferrexpo, которая владеет одним из крупнейших месторождений железной руды в Украине (Полтавский ГОК) приостановила добычу из-за проблем с электроснабжением.

Что еще происходит с украинской энергетикой после обстрелов - мы детально разбирались здесь.

Что говорят на Западе о ракетных атаках?

В мире восприятие ракетных атак России пока не оформилось в какой-то понятный и однозначный ответ.

Возрос градус тревожности. К властям Казахстана и США, призвавших своих граждан покинуть Украину, сегодня добавился Узбекистан. При этом Казахстан планирует эвакуацию посольства в Украине. Можно предположить, если ракетные удары по Киеву возобновятся, за ними последует больше государств.

Военные партнеры Украины активизировались по теме предоставления Киеву новых систем ПВО. Идут сообщения, что Германия ускорила передачу установки IRIS, которая сегодня уже прибыла в Украину. Также Вашингтон после разговора Байдена с Зеленским пообещал ускорить процесс по поставкам систем ПВО, но конкретики пока нет.

Но на Западе уже не раз звучали предупреждения, что поставить критическую массу противовоздушных систем, способных "закрыть небо" над Украиной - задача сейчас трудноразрешимая. По крайней мере в короткие сроки. А украинская ПВО испытывает перегрузки в связи с интенсивными обстрелами уже сейчас.

По словам источника газеты Financial Times, массированная ракетная атака России показала слабость украинской ПВО. Поэтому российские атаки ставят Киев перед выбором "между развертыванием своих скудных систем для защиты городов или их использованием для продвижения контрнаступления на линии фронта".

В последнее время военное руководство Украины перебросило значительную часть подобных систем на передовую.

Отметим, что о недостаточном количестве систем ПВО вчера заявлял и главком ВСУ Валерий Залужный. "Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеется в недостаточном количестве", - написал он.

Еще один вывод из ситуации, который делают на Западе - Россия все еще обладает значительные запасами вооружений. Такое мнение высказал глава британской службы радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг.

"Российская военная машина может запускать оружие, у нее есть глубокие запасы и опыт", – добавил он.

Реакцию западных СМИ "Страна" анализировала в отдельном материале.

Отметим, что США теоретически могут поставить достаточно быстро системы ПВО - "Patriot", которые могут сбивать и самолеты, и ракеты. На вооружении у американской армии их сотни. Вопрос в том - согласится ли их поставить Вашингтон. До сих пор разговоров об этом не было.

Но много покажет завтрашний день, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран НАТО обсудить новые поставки вооружений Украине.

Пока известно, что Белый дом уже решил ускорить поставки менее мощных ПВО NASAMS, которые прибудут в Украину "в ближайшем будущем".

При этом, наиболее важный вопрос даже не поставки систем ПВО, а поставки дальнобойных ракет (до 300 километров, которые позволяют бить по Крыму и вглубь территории РФ), которые просит Украина, но до сих пор США по ним отвечали отказом. Изменится ли сейчас позиция - увидим.

В России уже назвали поставки таких ракет прямым путем к эскалации и к мировой войне. Подробнее о ситуации с этими ракетами мы писали здесь.

Ситуация на фронте

На фоне ракетных атак отошла на задний план тема фронтовых сводок. На войне пока относительное затишье, но бои местного значения идут в ожесточенном режиме.

Генштаб утром сообщил, что атаки россиян отражены в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское. То есть, в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские военные блогеры пишут о продолжении наступления ЧВК "Вагнера" на южных и юго-восточных окраинах Бахмута. Бои идут идет в районе дамбы (речка Бахмутовка), улиц Независимости, Мира и Гоголя.

Пишут также, что на южных подступах захвачен Иванград. К северо-востоку идут бои за Спорное, где оборудован укрепрайон ВСУ. Там продвижение россиян застопорилось.

Украина этих данных не подтверждает. Но в украинских военных телеграм-каналах стала чаще появляться информация о боях под Бахмутом и столкновениях с "вагнеровцами".

Также российские блогеры пишут о контратаке армии РФ в направлении Лимана на Торское и Терны. По одним данным, их снова захватили, по другим, там идут бои. Украинское командование этого также не комментировало. Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

При этом в направлении Сватово и Кременной ВСУ продолжают накапливать силы и довели численность группировки до 40 тысяч человек, пишут российские источники.

На юге, судя по российским данным, идут наступательные действия ВСУ восточнее Давыдова Брода (снова без подтверждений с украинской стороны).

Генштаб и Зеленский сегодня в успокоительном тоне прокомментировали ситуацию с Беларусью, чей президент заявил, что готовится отражать нападение со стороны Украины.

Военные говорят, что признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси не наблюдается. Как и передвижений войск.

Зеленский на саммите "Большой семерки" сказал, что Украина не планирует военных действий против Беларуси. Правда, при этом он попросил поддержки G7 для организации международной миротворческой миссии на границе Украины и Беларуси, чтоб избежать там военных столкновений.

Судя по всему, заявления Лукашенко об "украинской угрозе" действительно вынуждают ВСУ отвлекать резервы от фронта и бросать их на белорусскую границу. В связи с чем Банковая хочет привлечь под ее охрану иностранный воинский контингент в виде миротворцев.

Реакция "Семерки" на это предложение пока неизвестна. Однако официальное введение войск в Украину Западом неоднократно после 24 февраля отвергалось. Да и сегодня в Белом доме заявили, что "США не ищут конфликта с Россией и не отправят войска в Украину".

Военные перспективы

В Беларуси, тем временем, считают, что в конце осени наступит переломный момент войны.

"Если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу", – заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

"По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - добавил он.

Судя по всему, ракетные атаки РФ вопрос нового этапа войны сильно актуализировали потому что они, при условии регулярности и при условия отсутствия массированных поставок Украине современных систем ПВО, могут, как показали эти два дня, действительно нанести серьезный удар по украинской энергетике, а значит и по способности Украины накрашивать военные усилия на фронте. Вопрос - чем на них, а также на другие, перечисленные Тертелем мероприятия, ответит Запад. В том числе - и передаст ли Украине упомянутые выше дальнобойные ракеты.

И это ключевой вопрос на сегодня, ответ на который покажет готов ли Запад и дальше идти на "рост ставок" в противостоянии с Россией - или же намерен остановиться на нынешнем уровне и ограничится поставками и так ранее уже обещанных систем ПВО.

В Америке сегодня дали официальный комментарий по этому поводу, и он оказался, как и прежде, уклончивым.

США "не исключают никаких возможностей" в вопросе поставок Украине оружия, в том числе большей дальности - тактических баллистических ракет, но пока Вашингтону сообщать на этот счет нечего, заявили в Белом доме.

На фоне колебаний Запада, предоставлять ли Украине более серьезные вооружения, чем сейчас, из РФ идут сигналы о вероятности прямого конфликта НАТО с Россией, в случае продолжения поставок оружия.

Из-за "все большей вовлеченности США и Европы в конфликт" России придется "идти на контрмеры, в том числе ассиметричного характера", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он заявил, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима".

"Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", - добавил Рябков.

Ранее в МИД России говорили, что поставки ATACMS станут "красной линией" для Москвы.

В то же время, в чем эта "линия" состоит - непонятно.

Россия с одной стороны делает заявления, что ядерных ударов наносить не намерена. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня призвал США "не нагнетать" эту тему. И что ядерная доктрина России предусматривает исключительно "ответные меры", призванные "не допустить уничтожение России".

С другой стороны, зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорит о мировой войне уже в случае поставок дальнобойных ракет Украине.

"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом в НАТО намекают, что для них победа Украины - вопрос принципиальный, из чего следует вывод, что и поставки оружия могут и усилить. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил сегодня, что победа России в украинском конфликте станет поражением НАТО, и "этого нельзя допустить".

Формулировка настолько категорическая, что, похоже, "красные линии" России действительно могут быть нарушены, если без поставок тех или иных видов оружия Украина сможет проиграть (хотя, судя по всему, окончательного решения пока не принято).

Поэтому все чаще на Западе звучат заявления о том, что опасность эскалации в войне, вплоть до использования ядерного оружия, увеличивается. О чем в последнее время все чаще говорят на Западе, призывая к деэскалации и переговорам с Россией. Кто к этому призывает и реален ли такой сценарий - "Страна" детально разбиралась здесь.