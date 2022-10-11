Несмотря на эскалацию хода войны в Украине после подрыва Крымского моста и массированных российских ракетных ударов, которые идут уже второй день, в мире не стихают разговоры о необходимости мирного урегулирования.

Более того - эскалация придает им второе дыхание.

Все чаще на Западе (и не только) звучат призывы немедленно закончить войну мирными переговорами, чтоб предотвратить переход эскалации на новый уровень, в том числе и на уровень ядерной войны, чреватой уничтожением человеческой цивилизации.

При этом Киев официально по-прежнему отвергает возможность возвращения к переговорам с Россией до нанесения той поражения на поле боя.

Однако главным адресатом призывов к миру являются не украинские власти, а руководители стран Запада, от помощи которого Украина тотально зависит во время войны.

Пока власти ключевых государств Европы и США не реагируют на призывы к миру с Россией и заявляют, что будут продолжать поддержку Киева в противостоянии российскому вторжению.

Но тревожные настроения относительно угрозы эскалации и ее катастрофических последствий на Западе нарастают.

И уже в ближайшие дни произойдет несколько событий, которые покажут, насколько эти настроения меняют (или не меняют) позицию западных властей.

Подробне - в статье "Страны".

Маск, Трамп и Румыния

В последнее время предложения усадить за стол переговоров Киев и Москву, или даже Москву и Запад (без Киева), идут потоком.

Новый импульс им придали "мирные предложения" миллиардера Илона Маска.

Как писала "Страна", в своем микроблоге в Твиттере американский бизнесмен предложил концепцию разрешения конфликта путем новых "референдумов" под наблюдением ООН на подконтрольных РФ и недавно аннексированных ею территориях. Россия и Украина должны будут принять их результаты: то есть либо покинуть регионы, либо отрезать.

При этом Крым точно остается России. Таким образом исправляются "ошибки Хрущева", как пишет Маск, и полуостров нужно обеспечить водой. Последний пункт: Украина становится нейтральной. Твиты Маска вызвали бурю негодования в Украине.

На обвинения в пророссийской позиции Маск ответил, что он за Украину, но против ядерной войны, а это вполне возможный, по его мнению, сценарий.

И этот тезис ("продолжение войны в Украине угрожает ядерной войной") стал, по сути, главной смысловой рамкой и для прочих призывов к скорейшему мирному урегулированию.

Так, к "немедленным переговорам" между Киевом и Москвой призвал экс-президент США Дональд Трамп, заговоривший об угрозе Третьей мировой войны, которая "ничего не оставит от планеты Земля".

А бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Маллен призвал администрацию Байдена "сделать все, что в наших силах", чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.

По мнению Маллена, к ядерным угрозам России следует относиться серьезно. И риск применения тактического ядерного оружия велик.

"Я думаю, что нам нужно немного отступить и сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться решить эту проблему", - заявил Маллен изданию Huffington Post.

Одновременно призывы к переговорам звучат и со стороны целых правительств разных стран. Не прекращает предпринимать усилия в этом направлении Турция.

По сообщениям турецкой прессы, Анкара хочет организовать диалог России с основными западными странами - США, Францией, Германией и Великобританией - на украинскую тематику. И, как пишут турецкие СМИ, первая реакция представителей Вашингтона была благожелательной.

Эта идея примечательна тем, что в данном случае речь идет о переговорах Запада и России. Без участия Украины.

Вскоре в турецком правительстве официально подтвердили намерения организовать подобные переговоры.

Неожиданно тему прямых переговоров между Россией и странами Запада подняла Румыния.

Министр обороны страны Василе Дынку в телеэфире заявил, что странам НАТО во главе с США нужно начать обсуждать с Кремлем пути разрешения ситуации, добиваясь гарантий безопасности для Украины. По его словам, даже если стороны договорятся всего лишь "заморозить конфликт", "переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас - уничтожение человеческих жизней и имущества", отметил представитель румынского правительства.

Реакция Киева на эти предложения была сразу негативной.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва, предлагая вернуться к переговорам, продолжает обстреливать украинские города, что, по его мнению, является "террором на государственном уровне".

"С террористами нельзя вести переговоры", считает Зеленский. Нужно договариваться с Киевом о поставках систем ПВО, увеличении оборонной, политической и финансовой поддержки. Это и есть тот единственно возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", - заявил Зеленский.

В том же духе высказался и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что переговоры России с Западом по теме войны не могут проходить без участия Украины.

"Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня. Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что у нас есть решение СНБО, где четко указано, что с президентом Путиным мы переговоры уже вести не можем", — заявил Данилов.

Что касается России, то у нее реакция на предложения Турции была скорее положительной.

"Вопрос о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией вполне может быть обсужден с Эрдоганом в Астане", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Эрдоган с Путиным в Астане встретятся уже завтра, 12 октября.

Что поменяют мост и ракеты

Отметим, что все эти "миротворческие" движения происходят на фоне резкой эскалации военной ситуации.

В ночь на субботу был подорван Крымский мост, в чем Россия уже официально обвинила Украину.

В понедельник и во вторник пошли массированные ответные удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что Путин назвал ответом на подрыв моста.

Все это сопровождалось жесткими заявлениями с обеих сторон.

После обстрела глава ОП Андрей Ермак пообещал в своем телеграм-канале, что Украина не будет останавливаться и на каждый удар "будет жесткий ответ".

"То, что они сейчас делают, - это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях. Мы не покоримся, потому что от нашей победы зависит существование Украины как государства и как нации. Для Украины мир на российских условиях неприемлем. Россию нужно признать государством - спонсором терроризма, а демократическое сообщество должно продолжать поддерживать Украину вооружением, техникой и боеприпасами", - написал Андрей Ермак.

А экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Украина "в нынешней конфигурации" остается "постоянной, прямой и явной угрозой России".

"Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - написал он в своем телеграм-канале, отметив, правда, что это его личное мнение.

Некоторые наблюдатели считают неслучайным, что обострение началось вскоре после новой волны призывов к миру.

"Призывы Маска и наезды "Нью-Йорк Таймз" на украинские спецслужбы (по поводу причастности Украины к гибели Дарьи Дугиной - Ред.) в один день говорят о том, что "партия мира" начинает принуждать "партию войны" к окончанию одного этапа событий в Европе и перехода на новый этап. Сырьевых договоренностей и энергетического баланса. Нобелевский комитет своим странным решением (дав премию мира сразу представителям Украины, России и Беларуси - Ред.) лишь подтверждает эту версию. Дополняет ее. А вот подрыв Крымского моста ставит под сомнение все эти усилия. Не окончательно их множит на ноль, но резко сокращает шансы на реализацию этого мирного плана", - написал политолог Дмитрий Спивак в своем телеграм-канале.

США, ЕС, НАТО уже резко осудили ракетные удары и подтвердили неизменность поддержки Украины. Украинские власти ожидают, что ответом Запада будет увеличение поставок оружия и новые санкции - то есть усиление давления на Россию.

Однако, как считает политолог Вадим Карасев, теперь нужно следить не за словами, а за дальнейшими практическими действиями Запада.

"Ракетные удары - это не только месть Украине, а еще приглашение Западу и самому сесть за стол переговоров, и Украину заставить это сделать. Сейчас будет пауза, но я предлагаю следить не за риторикой, а за действиями западных союзников. В то, что Запад закроет небо над Украиной (то есть будет защищать ее от налетов и обстрелов Россией - Ред.), я не верю. Это не было сделано в начале войны и на это не пойдут сейчас. Никто на Западе не хочет Третьей мировой войны. В то же время мы стоим перед серьезными событиями. Итак, 16 октября - съезд Компартии Китая, по итогам которого нынешний генсек ЦК Си Цзиньпин, скорее всего, останется в своей должности на третий пятилетний срок. Затем 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, от результатов которых для Демпартии зависит "устойчивость" Администрации президента Байдена. И, наконец, 15-16 ноября в Индонезии пройдет встреча глав государств G20, где, нельзя исключать, Байден и Путин встретятся. Может быть, с российским президентом захочет встретиться и Зеленский. Война в Украине будет так или иначе всплывать в ходе этих мероприятий. Открывается окно возможностей, которым Турция и другие сторонники скорейшего прекращения войны и хочет воспользоваться", - комментирует Карасев "Стране".

Отметим, что во многих американских СМИ ракетные удары по Украине прямо связали с подрывом Крымского моста (как это сделал и Путин).

"Атака в Крыму вызвала волну ударов по Украине", - отмечает CNN. "Россия обрушивает ракеты на столицу Украины и другие города в отместку за взрыв на Крымском мосту", - информирует CBS. "Россия наносит смертоносные удары по городам Украины после атаки на Крымский мост", - утверждает NBC News.

Аналогичная увязка присутствует в крупнейших американских газетах - а именно в New York Times и Washington Post, ранее писавших, что мост взорвала Украина.

Такая подача уже вызвала резко негативную реакцию министра иностранных дел Украины Кулебы. Он написал в Твиттере, что мост здесь, по его мнению, ни при чем, и назвал утверждения западных журналистов "бредом".

"Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Ему не нужно ничего, чтобы "спровоцировать" его на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", - заявил министр.

Что касается реальной позиции ключевых западных стран относительно реакции на ракетные удары, то она, вероятно, прояснится в ближайшие дни.

Первое знаковое событие пройдет сегодня в 15-00 по киевскому времени. Это заседание "большой семерки", на котором выступит Зеленский.

Второе событие, с практической точки зрения даже еще более важное - двухдневная встреча министров обороны стран НАТО, которая стартует завтра в Брюсселе. На нее приедут шеф Пентагона Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов Марк Милли.

12 октября они проведут встречу Контактной группы по Украине - в формате "Рамштайн", где и должны быть приняты решения о дальнейших поставках оружия Украине.

Ключевой момент здесь - будут ли поставлены дальнобойные ракеты, которые давно просит Украина, но до сих пор в этом Вашингтон отказывал. Эти ракеты позволят ВСУ бить по Крыму или вглубь российской территории (в том числе и в качестве ответа на удары по инфраструктурным объектам в Украине). Именно эта перспектива и являлась до сих пор главным сдерживающим фактором для США по поставкам подобных ракет Киеву. Потому что удары ими по российской территории создали бы угрозу полномасштабной эскалации войны вплоть до прямого столкновения России и стран НАТО (чего Вашингтон, как неоднократно заявляли в Белом Доме, допустить не хочет).

Однако массированные ракетные удары РФ по Украине вновь актуализировали эту тему.

Как пишет издание Foreign Policy, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже направил Конгрессу США письмо, где потребовал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, .

"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль (300 километров - Ред.)", - говорится в публикации.

Также Стефанчук призвал начать поставки в Украину истребителей F-15 и F-16 для создания "бесполетной зоны" и призвал уделить "особое внимание" передаче систем зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Это письмо Стефанчук направил в понедельник, пишет издание - то есть в день массированной ракетной атаки.

Решатся ли США, несмотря на все сомнения, все-таки поставить дальнобойные ракеты Украине - главный вопрос на сегодня, ответ на который покажет, готов ли Запад и дальше идти на "рост ставок" в противостоянии с Россией или же намерен остановиться на нынешнем уровне и ограничиться поставками и так ранее уже обещанных систем ПВО. В случае второго варианта окно для мирных переговоров останется как минимум приоткрытым.