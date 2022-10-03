Миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине.

Пост об этом появился в Твиттере.

Маск предлагает следующее:

Провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН. "Россия уходит, если на то будет воля народа" – пишет Маск.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", как пишет Маск).

Обеспечить водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

В Твиттере Маск также проводит опрос по поводу своего предложения. К моменту публикации новости его поддержали 52% подписчиков.

Сам Маск считает очень высокой вероятность того, что конфликт разрешится именно по такому плану.

"Вопрос лишь в том, сколько людей погибнут до этого", - написал предприниматель.

Также бизнесмен добавил, что "возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война".

Между тем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.