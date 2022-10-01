В нынешних условиях урегулирование военного конфликта дипломатическим путем невозможно. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica, фрагмент которого размещен на сайте президента Украины.

По словам Подоляка, переговоры с РФ могут возобновиться, только если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым.

Подоляк пояснил, что несмотря на заявления властей РФ о готовности к переговорам, они выдвигают только ультиматумы, поэтому в таких условиях урегулирование конфликта дипломатическим путем невозможно.

"Россия не хочет вести переговоры – она только выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться", – отметил Михаил Подоляк.

Он также подчеркнул, что объявления Россией аннексии оккупированных ею Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, как и проведенные на этих территориях псевдореферендумы, ничего не меняют для Украины.

Эти регионы были и остаются украинскими, и украинская армия будет бороться за их освобождение.

"Референдумы не имеют юридической силы по международному праву. И Украина готова на все, чтобы вернуть их. Наши люди об этом нас просят. Это были фейковые голоса, к которым они не имели отношения. Идущим голосовать направляли автомат в лицо и приказывали: "Голосуйте!" Поэтому наши контрнаступления продолжаются", – сказал советник руководителя Офиса президента.

Кроме того, Подоляк прокомментировал угрозы применения ядерного оружия.

"Шансы ядерного конфликта невысокие, но они есть. И если мир – я имею в виду гражданскую часть мира – допустит полный крах международной ядерной безопасности, у нас будут катастрофические последствия не только для Украины", - сказал Подоляк.

По его словам, глобальный ответ на возможную атомную атаку придется давать, в частности, и внутри ЕС и НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.