В Кремле сделали новое заявление по поводу возможности переговоров Украины и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Киев "ушел с переговорного трека".

Об этом Песков сказал 30 сентября, пишут российские СМИ.

"Киев ушел с переговорного трека, требования Москвы не меняются, "спецоперация" будет продолжена", - заявил Песков.

Напомним, глава украинской разведки заявил, что Украина и Россия ведут переговоры об обмене пленными "всех на всех".

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин заявил Эрдогану о готовности к переговорам с Украиной на новых условиях. В частности, Песков заявил, что "меняются ситуация и условия" переговоров.

Также сообщалось, что Эрдоган собирается провести переговоры с Зеленским и Путиным, чтобы добиться проведения их встречи.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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