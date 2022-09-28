Украина и Россия ведут переговоры об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на встрече с семьями пленных.

Буданов заявил, что переговорный процесс об обмене военнопленными является достаточно изнурительным. В частности, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 военных, готовился более двух месяцев.

Глава военной разведки не уточнил, о каком количестве украинских пленных сейчас ведутся переговоры.

По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, всего в плену сейчас находятся около 2,5 тысяч украинцев. Россия называет большую цифру - более 6 тысяч человек.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" недавно сообщила, что в плену остаются более 1000 украинских военных, взятых в плен в Мариуполе, из которых более 700 из "Азова".

Данные о российских пленных в Украине официально уже давно не объявлялись. По неофициальным оценкам, их на начало сентября было около 500-600 человек.

Ранее "Страна" приводила полный список всех украинских военнопленных, которых обменяли на россиян 21 сентября.

Мы также писали, что недавно генсек ООН призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".