Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Об этом он сказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".

"Обмен пленными - это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", - заявил генсек ООН.

В то же время он не исключил, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.

"Обычно мы не участвуем в обмене пленными - это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", - добавил Гутерреш.

Как писала "Страна", в Украине создали государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ. Также СБУ запустила в Украине онлайн-сервис по поиску пропавших безвести и военнопленных.

Напомним, что по данным, опубликованным в середине июля, в Украине более 7 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Часть из них - в плену.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.