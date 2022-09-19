Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что Украина и Россия на данный момент далеки от возможности проведения прямых переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом Гутерриш заявил в интервью российскому агентству "РИА Новости".

"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", - сказал он.

По его мнению, возможность переговоров зависит от желания сторон. Также Гутерриш заявил, что он готов предоставить "добрые услуги" для содействия переговорам.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас переговоры Украины и РФ невозможны.

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