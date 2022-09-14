Появилась российская версия сообщения о телефонном разговоре между генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом России Владимиром Путиным.

"Основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договорённостей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений. С обеих сторон акцентирована важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", говорится в сообщении Кремля.

Антониу Гутерреш подробно информировал о предпринимаемых Секретариатом и специализированными агентствами ООН усилиях по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи. Подтверждена актуальность продолжения плотного взаимодействия России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

"Обсуждена ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в том числе в контексте итогов её посещения 1 сентября делегацией МАГАТЭ. Владимир Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов ЗАЭС", - сообщает российская сторона.

Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесённым ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

Антониу Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования.

"[...]Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", сообщает Кремль.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.