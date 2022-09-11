Британская военная разведка опубликовала свежую сводку. Она посвящена поставкам зерна из украинских портов.

Публикация традиционно появилось на официальном канале разведки в Twitter.

Аналитики ведомства сосредоточились на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что лишь малая часть этой агропродукции идет тому, для кого предназначалась в первую очередь, - то есть развивающимся странам, страдающим от нехватки продовольствия.

Британские эксперты утверждают, что высказывание Путина некорректно, и приводят данные ООН: 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

"Россия проводит преднамеренную стратегию дезинформации, стремясь снять с себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и свести к минимуму ее сопротивление вторжению", - делают заключение британские аналитики.

Британские эксперты утверждают, что высказывание Путина о том, что лишь малая часть украинской агропродукции идет тому, для кого предназначалась в первую очередь, некорректно

Напомним, ранее мы рассказывали, что в России начали намекать, что зерновая сделка, разблокировавшая украинские порты, может быть пересмотрена.

Между тем война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.