Президент РФ Владимир Путин снова высказался о "зерновом коридоре", повторив свои заявления о том, что украинское зерно, вопреки обещаниям, почти не идёт в беднейшие страны.

Об этом он заявил в эфире российских телеканалов.

"Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса, безусловно имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 – в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3 процента", - заявил он.

Ранее Путин заявлял, что будет обсуждать с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ограничение вывоза зерна из Украины, и что украинское зерно идет на Запад, а не голодающим странам. Эрдоган его поддержал, заявив о необходимости открытия мировых рынков для российского зерна и удобрений.

По данным Минагрополитики, по "зерновому коридору" из Украины вышли уже 87 кораблей с 2 076 280 тоннами продукции.

Также "Страна" публиковала инфографику, что и куда вывозили из Украины по "зерновому коридору".