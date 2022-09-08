В Турции отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что зерно из Украины идет не в Африку, а в развитые страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что согласился с заявлением российского коллеги и поддержал требование РФ открыть рынки для российского зерна и удобрений.

Об этом пишет "Анадолу".

"Путин прав в том, что поставки по "зерновому коридору" осуществляются не в беднейшие страны. Поставки идут в развитые государства. Анкара надеется и выступает за то, чтобы экспорт агропродукции начался и из России. Этот вопрос я обсужу с Путиным в Самарканде", - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что в основе идеи формирования "зернового коридора" лежит тема поддержки беднейших стран на фоне продовольственного кризиса.

"На фоне продолжения антироссийских санкций, поставки зерна в страны, которые ввели рестрикции в отношении Москвы, беспокоят Путина. Мы выступаем за то, чтобы поставки агропродукции производились и из России. Для решения этого вопроса, мы всесторонне обсудим тему с Путиным (в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества)", - сказал Эрдоган.

Одновременно с тем Минифраструктуры Украина заявляет об отправке еще 280 тысяч тонн агропродукции в рамках борьбы с голодом. В частности, в страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн т, в Европу – 32 судна с 0,85 млн т, а в Африку – 16 судов с 0,47 млн т агропродукции.

Также в рамках помощи населению Африки уже отправлены два судна, зафрахтованных непосредственно Всемирной продовольственной программой ООН, на их борту более 60 000 т пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии, сообщили в Мининфраструктуры.

Как писала "Страна", в России начали намекать, что зерновая сделка, разблокировавшая украинские порты, может быть пересмотрена.

При этом глава МИД РФ Лавров заявил, что санкции в отношении российского аграрного экспорта в сферах финансов, страхования и логистики не отменены. То есть под этим предлогом Россия может заявить о не продлении сделки.