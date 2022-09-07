Президент Турции Эрдоган сказал, что нынешняя политика Запада по Украине "нацелена на провоцирование" и заявил, что считает ее "ошибочной". Также он назвал поставляемое ЕС оружие Украине "металлоломом".

Его слова приводит Anadolu.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что не согласен с подходами Запада по войне в Украине и назвал поставляемое Киеву вооружение "металлоломом".

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал президент Турции.

Ранее Эрдоган заявлял, что страны Европы сами виноваты в проблемах, которые им грозят предстоящей зимой из-за сокращения поставок газа из России.

Напомним что в Евросоюзе считают, что Эрдоган может пойти на досрочные выборы в Турции.

Президент Турции также рассказывал, что предложил украинскому президенту Зеленскому организовать его встречу с Путиным.