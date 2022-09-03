Турция готова стать посредником в вопросах безопасности на Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении администрации президента Турции по итогам его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "сыграть посредническую роль" в конфликте вокруг АЭС, "как это уже было с зерновым соглашением".

Сообщается, что цель Эрдогана – прекратить обстрелы атомной станции.

Напомним, что сегодня утром в Энергодаре окончилась заявленная тишина и сразу же оккупанты сообщили о новых прилетах в городе и районе ЗАЭС.

По итогам визита на захваченную станцию, глава МАГАТЭ Росси заявил, что ЗАЭС работает и находится в относительно хорошем состоянии.

Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

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