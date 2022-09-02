Сегодня, 2 сентября, 5-й энергоблок ЗАЭС, отключенный вчера из-за обстрелов, удалось подключить к энергосети. Об этом сообщает Энергоатом.

Как сообщает "Энергоатом", сейчас на энергоблоке № 5 продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

"Энергоблок №5 ЗАЭС – в энергосети!

Сегодня, 2 сентября 2022 года, 5-й энергоблок Запорожской АЭС, который был отключен вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подключен к энергосети, продолжается набор мощности.

На станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожской АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, который сам стал свидетелем обстрелов ЗАЭС во время своего визита на объект.

Как писала "Страна", россияне не пустили миссию МАГАТЭ в кризисный центр ЗАЭС, где дислоцируются военные РФ.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина готова увеличить экспорт электричества в ЕС, если ЗАЭС будет подключена к ее энергосистеме.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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