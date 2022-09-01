Появилось несколько видео с Запорожской АЭС, где сегодня побывала делегация МАГАТЭ. На кадрах видно, что в помещении станции стоят военные грузовики россиян с пометкой Z.

Видеоматериалы публикуют российские СМИ.

Во время осмотра Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса с топливом для реакторов, также сообщают российские СМИ. Экспертам показали отверстия в крыше, пробитые, как утверждается, снарядами из гаубицы М777 американского производства.

При этом назначенные россиянами "власти" заявляют, что удары по Энергодару наносятся до сих пор.

После появления публикаций в СМИ РФ гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тоже представил небольшой видеоотчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.

В нем Гросси подтвердил, что не останется на станции. Однако на ЗАЭС будут работать другие сотрудники миссии.

Напомним, ранее мы писали, что РФ сохраняет усиленное военное присутствие на ЗАЭС, ее бронемашины расположены в 60 метрах от реактора. В Минобороны Британии предположили, что российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками.

Также "Страна" разбиралась, что происходит на Запорожской АЭС и переключат ли ее на Россию.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.