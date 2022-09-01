МАГАТЭ официально заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС ( (ранее об этом сообщил "Энергоатом").

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий", - сообщили в МАГАТЭ.

Российские СМИ публикуют видео с делегацией на ЗАЭС. Она уже начала осмотр станции.

Напомним, МАГАТЭ хочет организовать постоянное присутствие миссии на Запорожской АЭС.

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