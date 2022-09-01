Днем в четверг, 1 сентября, миссия МАГАТЭ уже прибыла на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом" в телеграм-канале.

Напомним, утром губернатор Запорожской области заявил, что из-за российских обстрелов миссия МАГАТЭ не может попасть в Энергодар.

Однако, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ сегодня все же выехала из Запорожья в Энергодар. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но планирует продлить миссию на объект и встретиться с персоналом станции.

СМИ сообщали, что движение колонны было остановлено, потому что в Новоалександровке были "слышны прилеты" вдалеке.

После мы писали, что миссия МАГАТЭ ехала по "серой" зоне в сторону Энергодара.

Также сообщалось, что миссия МАГАТЭ ведет переговоры с ВСУ, чтобы попасть на Запорожскую АЭС.

"Страна" в онлайн-материале подробно рассказывает, что сегодня происходит в Энергодаре.

Также мы следим за происходящим 1 сентября в Украине и за ее пределами в обновляемом материале.